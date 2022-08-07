يحيى حميدان



تفوق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت على فريق العين الإماراتي 3-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على هامش معسكرهما التدريبي المقام حاليا في النمسا. وسجل ثلاثية «الأبيض» التونسي طه ياسين الخنيسي (8 و50 من ركلة جزاء) وفيصل زايد (90 من ركلة جزاء)، فيما سجل هدف «زعيم الإمارات» اللاعب سعيد أحمد (54)، وأضاع التوغولي كودجو لابا ركلة جزاء للعين (65).



وشهدت المباراة مشاركة اللاعب أحمد الظفيري المنضم حديثا للفريق الكويتاوي قبل أيام قادما من القادسية. من جهته، قال نائب رئيس جهاز كرة القدم بنادي الكويت رئيس الوفد عادل عقلة إن المباراة كانت قوية أمام منافس قوي مثل العين الغني عن التعريف والذي يمتلك قيمة كبيرة من ناحية اللاعبين المحليين او الأجانب.



وأشار عقلة إلى أن مدرب «الأبيض»، الكرواتي رادان غاسانين، استطاع من خلال المباراة أمام فريق العين أن يقف على نقاط القوة والضعف في الفريق عبر اختبارهم أمام فريق مميز، كما نشكر العين على حسن الاستضافة. إلى ذلك أعلن الكويت أمس التعاقد مع اللاعب محمد فريح قادماً من العربي في صفقة انتقال حر.