هادي العنزي



باشر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل تدريباته بمعسكره التدريبي الذي يمتد لأسبوعين بمدينة أنطاليا التركية، بعدما وصلها مساء أمس.



ومن المقرر أن يخوض «الأشاوس» أربع مباريات ودية خلال المعسكر التركي، تحضيرا لمواجهة كاظمة في أولى مباريات الفريق بالدوري الممتاز 27 أغسطس الجاري.



وأبرم الجهاز الإداري للفريق أولى تعاقداته المحلية بضم المدافع فهد الحمدان لصفوف الفريق، بعدما أكمل تعاقداته الخارجية بالتعاقد مع البرازيلي جوليو سيزار، والتونسي يوسف بن سودة، إلى جانب الدولي السوري عبدالله الشامي، والغاني سولومون مينساه، والبرازيلي لويز فرنانديز الذي سيلتحق بالفريق في تركيا.



وقد حرص الجهاز الفني بقيادة المدرب السوري فراس الخطيب على تحضير الفريق بدنيا في الفترة الأولى للإعداد منتصف يوليو الماضي، كما أجرى تدريبات صباحية ومسائية للفريق قبل المغادرة إلى تركيا.



من جهه اخري، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل من نظيره الخور القطري 0-2 في أولى مباريات الفريق الودية بمعسكره التركي.



وسيخوض «أبناء أبوحليفة»، 3 مباريات ودية أخرى في معسكره الخارجي مع أندية الخليج السعودي 10 أغسطس المقبل، ويتبعه بلقاء مع البطائح الإماراتي في 13 من الشهر ذاته، فيما ستكون آخر مباريات الفريق بتركيا مع فريق دبا الحصن الإماراتي في السادس عشر من أغسطس، على أن يعود الفريق إلى الكويت في اليوم التالي.



ويعكف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس على تحضير جميع اللاعبين بدنيا وفنيا، عبر التدريبات الصباحية والمسائية، وإشراكهم في المباريات الودية بتركيا للوقوف على مستواهم الفني، ومدى انسجامهم، للوقوف على أفضل توليفة للفريق قبل انطلاق منافسات الدوري الممتاز بفترة كافية.