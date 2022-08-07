يحيى حميدان



نجحت ادارة نادي برقان في التعاقد مع اللاعب الأردني حمزة الصيفي لتمثيل فريق كرة القدم في الموسم الجديد المقرر انطلاقه في 28 الشهر عبر اقامة دوري الدرجة الأولى.



وتم حسم صفقة الانتقال صباح امس في العاصمة الأردنية (عمان) بحضور امين سر نادي برقان انور العتيبي وعضو الادارة محمد فراج.



ويشغل الصيفي (23 سنة) مركز الهجوم وقدم مستويات طيبة مع فريقه السابق الجزيرة في الدوري الأردني بعدما انتقل له قادما من الفيصلي.



وبلغت الصفقة 80 ألف دولار، يحصل منها الصيفي على 60 ألف دولار، والجزيرة على 20 ألف دولار.