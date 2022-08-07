هادي العنزي



حل منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب في المركز الرابع بالبطولة الخليجية، بعد خسارته من نظيره البحريني 45-55 في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع التي أقيمت مساء أمس على صالة الشيخ راشد آل مكتوم بنادي الوصل في دبي بالإمارات.



فيما لعب في وقت متأخر من مساء أمس منتخبا السعودية وقطر المباراة النهائية للبطولة، بعد تغلب الأخضر على الكويت 50-70، وفوز العنابي القطري على نظيره البحريني 85-48 في مواجهة الدور قبل النهائي التي أقيمت الجمعة، وقد ضمن طرفا النهائي تأهلهما إلى بطولة كأس آسيا لكرة السلة للشباب التي تقام منافساتها في العاصمة الإيرانية (طهران) خلال الفترة من 21 حتى 28 الجاري.