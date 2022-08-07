يعقوب العوضي



غادرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين أمس متجهة الى إسطنبول لإقامة معسكر تدريبي يستمر حتى 20 أغسطس الجاري استعدادا لمنافسات البطولة الآسيوية التي ستقام في البحرين وستتجه بعثة المنتخب إلى مقر البطولة مباشرة بعد نهاية المعسكر التدريبي.



من جانب آخر، جددت إدارة نادي القادسية عقود لاعبيها سعد صالح وناصر دشتي وفهد الكوت للموسم المقبل.



وأكد سعد صالح أن الفريق مستعد ذهنيا لمنافسات الموسم المقبل ويطمح للفوز بمختلف البطولات، مشيرا إلى صعوبة المنافسة نظرا لتطور جميع الفرق وخاصة فرق المقدمة، وعلينا مضاعفة جهودنا لتحقيق النتائج الإيجابية.