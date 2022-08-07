مبارك الخالدي



واصل اتحاد كرة القدم مساعيه الحثيثة لاستكمال الهيكل الفني والإداري للمنتخبات الوطنية، وفي هذا الإطار قرر مجلس ادارة الاتحاد تعيين لاعب المنتخب والنادي العربي السابق علي مقصيد مديرا لمنتخبنا الأولمبي، كما قرر تعيين لاعب الأزرق والقادسية السابق عبدالرحمن الموسى مديرا لمنتخب الناشئين.



ومن المتوقع أن تتوالى قرارات اتحاد الكرة لتشمل كافة أعضاء الجهاز الاداري للمنتخب الاول ومنتخب الشباب.



وكان مجلس ادارة اتحاد الكرة قد اعلن قبل أيام عن تعيين المدرب البرتغالي روي بينتو لقيادة الازرق ومواطنه ايميليو بيكسي لقيادة المنتخب الاولمبي في المرحلة المقبلة.



ومن المقرر ان يصل المدربان الى البلاد قريبا لاستكمال اجراءات التعاقد معهما ومباشرة مهامها مع انطلاق بطولة الدوري الممتاز 25 أغسطس الجاري. كما ترددت أخبار عن تعيين المدرب الوطني أحمد عبدالكريم مدربا مساعدا في الجهاز الفني للأزرق الأول.