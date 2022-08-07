بعث نادي بايرن ميونيخ برسالة قوية إلى منافسيه في استهلال حملته للدفاع عن لقبه، بفوزه الساحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت 6-1، ضمن افتتاح المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليغا».



وتناوب على تسجيل أهداف بايرن: يوزوا كيميش (5)، الفرنسي بنجامان بافار (11)، السنغالي ساديو مانيه (29)، جمال موسيالا (35 و83)، وسيرج غنابري (43)، فيما أحرز الفرنسي راندال كولو مواني هدف فرانكفورت الوحيد (64). هذا، وتستكمل المرحلة الأولى اليوم، حيث يلتقي شتوتغارت مع لايبزيغ، وكولن مع شالكه. وفاز أونيون برلين على هرتا برلين 3-1، وبوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم 3-1، وتعادل فولفسبورغ مع فيردر بريمن 2-2، وخسر بوخوم من ماينتس 1-2، وأوغسبورغ من فرايبورغ 0-4.



وفي فرنسا، افتتح ليون المرحلة الأولى من بطولة الدوري بفوزه على أجاكسيو بنتيجة 2-1، وشهدت تسجيل ألكسندر لاكازيت أول أهدافه بعد عودته إلى النادي. وافتتح البرازيلي تيتي التسجيل لليون في الدقيقة 12 من المباراة، قبل أن يضيف لاكازيت الهدف الثاني بعد 10 دقائق.



وقلص توما مانغاني الفارق لأجاكسيو في الدقيقة الحادية والثلاثين من ركلة جزاء أيضا بعد تدخل قوي من البرتغالي أنتوني لوبيس الذي تعرض للطرد المباشر بالبطاقة الحمراء (27).



ولم تكن تلك حالة الطرد الوحيدة في المباراة، إذ غادر رومان هاموما أرض الملعب بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 45+4.



وتتواصل المرحلة الأولى اليوم، حيث يلتقي تولوز مع نيس، ولنس مع بريست، وأنجيه مع نانت، ومونبلييه مع تروا، وليل مع أوكسير، ورين مع لوريان، ومرسيليا مع رينس.