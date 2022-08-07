ذكرت شبكة «إتش إي تي سي» الإنجليزية أن نادي تشلسي الإنجليزي يعتزم تقديم عرض ثالث لضم المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر سيتي بعدما رفض ناديه أكثر من 70 مليون جنيه إسترليني.



ونقلت الشبكة عن خبير انتقالات سوق اللاعبين رومانو قوله «إن مدرب تشلسي توماس توخيل مصمم على التعاقد مع هدف مان سيتي في فترة الانتقالات الصيفية، ولهذا يخطط لتقديم عرض ثالث للمدافع»، مشيرا إلى أن اللاعب الفرنسي «حريص بنسبة 100% على الانتقال».



ووفقا لتقارير فرنسية، يحرص السيتي وباريس سان جرمان، على التعاقد مع فوفانا، الذي وصفه مدافع توتنهام هوتسبير السابق مايكل داوسون بأنه «لاعب استثنائي».