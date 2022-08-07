الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أطلق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منصة إعادة بيع تذاكر كأس العالم قطر 2022، وبات بإمكان المشجعين الذين اشتروا تذاكرهم عبر المنصة الرسمية لـ«فيفا» عرض تلك التذاكر لإعادة بيعها عبر الدخول إلى المنصة المخصصة لإعادة البيع.



وكشف «فيفا» أنه سيكون بإمكان الجماهير الراغبة في شراء التذاكر المعاد بيعها عبر المنصة نفسها الدخول إلى الروابط الخاصة بتلك العملية، وفقا لشروط بيع التذاكر التي حددها الاتحاد الدولي من قبل، حيث ستبقى منصة إعادة البيع متاحة حتى 16 أغسطس الجاري، على أن يتم فتح نافذة أخرى لإعادة بيع التذاكر مع اقتراب موعد البطولة وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، لافتا إلى أن منصة إعادة البيع تتضمن بوابة خاصة للجماهير من خارج دولة قطر صاحبة الضيافة، وأخرى من داخلها.



وذكر الاتحاد الدولي أن المنصة تمنح أصحاب التذاكر (المشترين الأصليين)، بمن فيهم الذين اشتروا التذاكر المعروضة في منصة إعادة بيع التذاكر، فرصة استرداد جزء من ثمن التذاكر التي لم تعد لديهم رغبة في استخدامها لأنفسهم شريطة أن يتم بيع التذاكر عبر المنصة، على أن تتم عملية إعادة ثمن التذاكر إلى المشتري الأصلي في غضون ثلاثين يوما بعد إغلاق نافذة إعادة البيع.



من جهة أخرى، حصل المدافع المغربي بدر بانون على الضوء الأخضر للمشاركة في تدريبات فريقه الجديد قطر استعدادا لخوض مباراته المقبلة أمام المرخية في افتتاح مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري والمقرر لها مساء الغد، وكان بانون غاب عن اللقاء الافتتاحي لفريقه أمام العربي والتي انتهت بخسارة قطر 0-2، وقد خضع بانون خلال الفترة الماضية إلى فحوصات طبية مكثفة في سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي، على جميع أجزاء الجسم للاطمئنان على حالته الصحية.



إلى ذلك، يستعد النادي العربي للإعلان عن صفقته الصيفية الأخيرة بضم المهاجم السوري لنادي أهلي جدة السعودي عمر السومة بعد الوصول إلى اتفاق رسمي مع إدارة ناديه يقتضي انتقاله لمدة موسم واحدة على سبيل الإعارة، وذلك بعد هبوط أهلي جدة إلى الدرجة الأولى.



ومن المقرر أن يتم تسجيل السومة في كشوفات النادي العربي بدلا من الإيراني مهرداد محمدي، وفقا لاحتياجات الفريق الفنية، ويمتلك العربي في قائمته خمسة لاعبين محترفين، وهم: الآيسلندي آرون غونارسون، والغابوني أرون بوبيندزا، والتونسي يوسف المساكني والإسباني مارك مونييسا، والإيراني مهرداد محمدي.