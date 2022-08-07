حقق محمد صلاح، نجم ليفربول، أرقاما تاريخية خلال تعادل فريقه مع فولام (2-2)، امس السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من البريمييرليغ، بعد أن سجل هدف فريقه الثاني. ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» انفرد صلاح بالمركز الثالث، في قائمة أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف مع الريدز في البريمييرليغ، وذلك بـ119 هدفا، متفوقا على مايكل أوين (118 هدفا)، ولا يتفوق على النجم المصري سوى روبي فاولر (128)، وستيفن جيرارد (120).



كما أصبح صلاح أول لاعب يهز الشباك في افتتاح البريمييرليغ، 6 مرات متتالية، بعدما كان أول من يحقق نفس الإنجاز 5 مرات. وبات صلاح أيضا أكثر من يحرز أهدافا، في المباريات الافتتاحية للبريمييرليغ (8 أهداف)، متساويا مع آلان شيرر وواين روني وفرانك لامبارد.