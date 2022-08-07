ذكرت صحيفة (بارسا يونيفرسال) الإسبانية أمس أن نادي برشلونة سيبدأ مفاوضات التعاقد مع الدولي البرتغالي برناردو سيلفا نجم فريق مان سيتي الإنجليزي لضمه هذا الصيف.



وأوضحت أن برشلونة يتطلع إلى خفض تكلفة الصفقة بقدر ما يستطيع حيث من المتوقع أن يجري محادثات في «السيتي» في الأيام المقبلة، على أمل أن يخفض عمالقة الدوري الإنجليزي تقييمهم الحالي.



وتقدر قيمة سيلفا حاليا بنحو 80 مليون يورو، لكن مثل هذا الرقم سيكون بعيد المنال بالنسبة لنادي برشلونة، على الرغم من أن الكاتالونيين يلاحقونه بغض النظر عن مستقبل فرينكي دي يونغ مع النادي الإسباني.



هذا، ويلتقي برشلونة اليوم بوماس المكسيكي في مباراة كأس خوان غامبر السنوية.