حقق فريق «جازو للسباقات» GR فوزا مميزا بالمركزين الأول والثاني في رالي إستونيا على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد»، وذلك ضمن منافسات «بطولة العالم للراليات» WRC للعام 2022 التي ينظمها «الاتحاد الدولي للسيارات» FIA. وواصل السائق كالي روفانبيرا تألقه في الموسم الحالي ليسجل فوزه الخامس في 6 سباقات متتالية، متقدما على زميله إلفين إيفانز، لتعزز بذلك شركة تويوتا صدارتها في فئة المصنعين بفارق 87 نقطة.



بعد سلسلة من المراحل على الطرقات المكسوة بالحصى، شكلت مسارات رالي إستونيا السريعة والسلسة اختبارا لافتا لقياس الأداء الكلي لمركبة تويوتا GR يارس رالي 1 الكهربائية الـ «هايبرد» التي فرضت هيمنتها على الجولة السابعة من موسم العام 2022 لبطولة العالم للراليات. وسجلت مركبة تويوتا أسرع زمن في جميع مراحل السباق البالغ عددها 22 مرحلة، بالرغم من تحديات تساقط الأمطار بشكل غزير ومتقطع، والذي جعل ظروف الأحوال الجوية متقلبة وغير متوقعة بالنسبة للسائقين.



وعلى الرغم من مواجهة كالي روفانبيرا وإلفين إيفانس لتحديات الأحوال الجوية التي كانت الأسوأ خلال المرحلتين الأخيرتين، فإنهما تمكنا من الحفاظ على تقدمهما بشكل عام، ثم استفادا من تحسن الظروف الجوية إلى أقصى حد لدى شروق الشمس ومع دخولهما في منافسة قوية ضمن مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، ليسجل كالي روفانبيرا أسرع زمن بفارق كبير بلغ 22.5 ثانية عن إلفين إيفانز، ويحرز مع مساعده يوني هالتونين أكبر عدد من النقاط، وبالتالي تعزيز تصدرهما في بطولة السائقين ورفع عدد النقاط إلى 83 نقطة بعد سبع جولات من أصل 13 جولة، أما إلفين إيفانز ومساعده سكوت مارتن، فقد صعدا إلى المركز الثالث في الترتيب بعد فوزهما بالمركز الثاني للمرة الثانية على التوالي، وفوزهما بالمركز نفسه للمرة الثالثة في هذا الموسم.



وقال آكيو تويودا رئيس شركة تويوتا موتور كوربوريشن: «أهنئ كالي روفانبيرا ويوني هالتونين على انتصاراتهما المتتالية بعد رالي سفاري كينيا، وهو الفوز الخامس لنا في هذا الموسم مع فوزين متتاليين في رالي إستونيا، أما بالنسبة للسائقين إلفين إيفانز وسكوت مارتن، فإنها المرة الثالثة التي يفوزان فيها بالمركز الثاني في هذا الموسم، ولا شك أن النقاط التي حصلا عليها تعني الكثير بالنسبة للفريق.وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، بما في ذلك سباق «الفورمولا 1»، و«بطولة العالم للتحمل» WEC، و«سباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة». وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت الشركة بتأسيس قسم «جازو للسباقات» GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد. وانطلاقا من قناعة شركة تويوتا وشعارها «نكتسب الخبرة على الطرقات، لنصنع أفضل المركبات»، يسلط «جازو للسباقات» GR الضوء على دور رياضات سباقات السيارات بوصفها ركيزة أساسية لالتزام الشركة بتطوير أفضل مركبات على الإطلاق.



وتجدر الإشارة إلى أن رالي فنلندا الذي سيقام خلال الفترة من 4 إلى 7 أغسطس، هو أسرع رالي في جدول السباقات، ويقع في يوفاسكولا بالقرب من المقر الرئيسي لفريق «جازو للسباقات» GR المشارك في «بطولة العالم للراليات»، والذي فاز بكل البطولات الأربع الماضية.