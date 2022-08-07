أنقذ المهاجمان الأوروغوياني داروين نونييز والمصري محمد صلاح فريقهما ليفربول من خسارة مفاجئة أمام مضيفه فولام العائد الى الدوري الانجليزي لكرة القدم، بتسجيلهما هدفي التعادل 2-2 أمس على ملعب كرايفن كوتيدج في غرب لندن ضمن المرحلة الاولى.



وعلى الرغم من استحواذ ليفربول على الكرة بنسبة كبيرة، كان فولام الفريق الأخطر حتى تمكن من افتتاح التسجيل بواسطة هدافه متروفيتش الذي ارتقى لكرة عرضية من الظهير الاأمن الهولندي كيني تيتي فوق ترنت الكسندر أرنولد ليسكنها الشباك رغم تدخل أليسون (32).



ونجح نونييز في محاولته الثانية في تسجيل الهدف الأول لـ «الريدز» إثر تمريرة من صلاح وهدف رائع بالكعب في سقف الشبكة مفتتحا رصيده في الدوري الانجليزي (64).



بيد أن فرحة ليفربول لم تدم طويلا لان فولام حصل على ركلة جزاء اثر عرقلة ميتروفيتش من قبل قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، فانبرى لها الأول مانحا التقدم مجددا لفريقه ومسجلا هدفه الشخصي الثاني (72).



ورمى ليفربول بكل ثقله ونجح مرة جديدة في معادلة الأرقام اثر كرة أمامية طويلة من ارنولد تبادلها صلاح ونونييز فتهيأت أمام الاخير، ليتابعها بأعصاب هادئة داخل الشباك من مسافة قصيرة (81).



وفي بقية لقاءات الأمس، فاز توتنهام على ساوثمبتون 4-1، ونيوكاسل على الصاعد نوتنغهام فورست 2-0، وبورنموث على أستون فيلا بذات النتيجة، وليدز يونايتد على ولفرهامبتون 2-0.



وفي افتتاح «البريمييرليغ» أول من أمس، حقق أرسنال بداية ايجابية بفوزه خارج ملعبه على جاره اللندني كريستال بالاس 2-0.



وسجل البرازيلي غابريال مارتينيلي (20) ومارك غيهي (85 خطأ في مرمى فريقه) هدفي «المدفعجية».



هذا، وتقام اليوم 3 مباريات، حيث يلعب ليستر سيتي مع برينتفورد، ومان يونايتد مع برايتون، ووست هام مع مان سيتي.



وتشخص الأنظار نحو بداية مشوار الهداف النرويجي الشاب إرلينغ هالاند مع «السيتي» عندما يحل حامل اللقب ضيفا على «المطارق».



وعزز مان سيتي صفوفه كذلك بلاعب الوسط الدفاعي الدولي كالفن فيليبس والمهاجم الأرجنتيني الواعد خوليان الفاريس.



ويخوض مدرب مان يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ اختبارا صعبا عندما يستقبل برايتون على ملعب «اولدترافورد».