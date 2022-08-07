أعلن نادي باريس سان جرمان بطل الدوري الفرنسي أن لاعب وسطه الهولندي جورجينيو فينالدوم، انتقل على سبيل الإعارة إلى نادي روما الإيطالي لمدة موسم واحد مع خيارة الشراء.



وبعد وصوله كلاعب حر إلى النادي الباريسي العام الماضي آتيا من ليفربول الإنجليزي بعقد حتى العام 2024، لم يفرض فينالدوم (31 عاما) نفسه في سان جرمان. واقتصر دوره غالبا على كونه بديلا، فشارك أساسيا في ثلاث مباريات فقط في دوري أبطال أوروبا، و18 مباراة في الدوري الفرنسي. ومنذ وصول المدرب الجديد كريستوف غالتييه، كان فينالدوم واحدا من اللاعبين غير المرغوب فيهم، وتدرب في مجموعة منفصلة، في انتظار العثور على مكان مناسب.