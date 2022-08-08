أعلن نادي إشبيلية أمس عن توصله الى اتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبا حرا منذ أواخر يونيو الفائت بعد نهاية عقده مع ريال مدريد. وجاء في بيان للنادي الأندلسي على موقعه الرسمي «توصلنا إلى اتفاق مبدئي مع إيسكو ليصبح لاعب الوسط الأندلسي ثالث صفقة لنا في هذه النافذة».



وتابع: «المهاجم موجود في إشبيلية ليخضع للفحص الطبي الاثنين. إذا سارت الأمور على ما يرام، فسيوقع على عقد للموسمين المقبلين» بعد أن انتهى الذي يربطه مع النادي الملكي في 30 يونيو الفائت.



وهذه الصفقة الثالثة لإشبيلية رابع الدوري الموسم الماضي، هذا الصيف بعد قلب الدفاع البرازيلي ماركاو من غلطة سراي التركي ومواطنه الظهير الايسر أليكس تيليس الذي وصل على سبيل الاعارة من مانشستر يونايتد الانجليزي.