

فرض شتوتغارت التعادل الإيجابي على ضيفه لايبزيغ 1-1 في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس على ملعب الأول مرسيدس بنز ارينا، وبادر لايبزيغ بالتسجيل بواسطة لاعبه كريستوفر نكونكو (8)، فيما عادل شتوتغارت النتيجة بواسطة الفرنسي نويرو أحمد (31)، ليحصد كل فريق نقطته الأولى في «البوندسليغا».



وسيلتقي شتوتغارت في الجولة القادمة التي ستقام السبت المقبل مع فيردر بريمن، فيما سيلتقي في اليوم نفسه لايبزيغ مع كولن ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري الألماني.



حقق بوروسيا دورتموند، وصيف بطل الموسم الماضي، فوزا افتتاحيا صعبا على ضيفه باير ليفركوزن 1-0 على ملعب سيغنال ايدونا بارك، وسجل لدورتموند لاعب الوسط الدولي ماركو رويس الهدف الوحيد (10) في مباراة شهدت نهايتها طرد حارس ليفركوزن الفنلندي لوكاس هراديكي (90+2) بعدما أمسك الكرة بيده خارج منطقة الجزاء.



وحقق مدرب دورتموند ايدن ترزيتش العائد لتولي تدريب الفريق بعد 15 شهرا منذ ان شغل المنصب بصورة مؤقتة، بداية بطعم الفوز.



لكن دورتموند تلقى ضربة بإصابة لاعبه الجديد كريم أدييمي القادم في الصيف من فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي والذي خرج من الملعب في الدقيقة 23، بعد كدمة تلقاها على قدمه في وقت سابق من المباراة. وسينضم أدييمي الى قائمة من المصابين تضم المدافع نيكلاس زوله الذي يستمر في التعافي من إصابته والمهاجم العاجي سيباستيان هالر الذي سيغيب لفترة غير مؤكدة بعد تشخيص إصابته بسرطان الخصية بعد أن وصل هذا الصيف من أياكس أمستردام الهولندي.