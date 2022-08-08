نفى مدافع فريق بوروسيا دورتموند نيكو شولتز، اتهامه بممارسة العنف المنزلي، وفقا لبيان صادر عن النادي المنافس ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم الأحد.

وذكر دورتموند «أبلغنا نيكو شولتز أنه سيدافع عن نفسه ضد هذه الاتهامات بمساعدة مستشار قانوني وعلاوة على ذلك فإنه يرى أنه بريء من تلك المزاعم».

كان مكتب المدعي العام في دورتموند أكد سابقا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم إجراء تحقيق ضد لاعب منتخب ألمانيا السابق (29 عاما) فيما ذكرت صحيفة (بيلد آم سونتاغ) الألمانية في وقت سابق أنه تم تفتيش منزل شولتز.

وأشار دورتموند إلى أنه تم إخبارهم أولا بالاتهامات «الخطيرة والصادمة للغاية» من خلال تقارير تم نشرها في وسائل الإعلام.

وشدد دورتموند على أنه «يأخذ الأمر على محمل الجد وينأى بنفسه عن أي شكل من أشكال العنف»، لكنه «لم يكن طرفا في الإجراءات وليس لديه أي وصول على الإطلاق إلى ملفات التحقيق أو التهم الجنائية التي يبدو أنه تم توجيهها».

ووفقا لصحيفة بيلد آم سونتاغ، فقد وجهت الاتهامات من جانب الصديقة السابقة لشولتز، الذي لم يكن ضمن تشكيلة دورتموند في المباراة الافتتاحية للفريق في الموسم الجديد ببطولة الدوري الألماني (البوندسليغا) السبت ضد باير ليفركوزن، ولم يذكر النادي سبب استبعاد اللاعب من اللقاء.

كان تم إلغاء تنشيط ملفات شولتز على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وإنستغرام في وقت متأخر من مساء السبت.

وكشف دورتموند أنهم انتهزوا الفرصة «لإجراء محادثات على الفور مع اللاعب ومستشاريه»، على حد قولهم، وأن شولتز «ينفي الاتهامات الجنائية الموجهة ضده».

يشار إلى أن شولتز انضم لدورتموند منذ عام 2019 بعد أن قضى فترات سابقة مع أندية هوفنهايم وبوروسيا مونشنغلادباخ وهيرتا برلين بألمانيا، لكنه ارتبط بالرحيل عن الفريق الأصفر قبل اتهامه بتلك المزاعم.