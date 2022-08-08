أصبح تيمو فيرنر، مهاجم تشلسي، على مشارف العودة للدوري الألماني من بوابة ناديه السابق لايبزيغ، خلال الساعات القليلة المقبلة.



وذكرت شبكة «سكاي سبورت ألمانيا» أن فيرنر سيعود إلى لايبزيغ مجددا هذا الأسبوع، بعد المفاوضات التي دارت بينه وبين مسؤولي النادي مؤخرا. وجاء خروج الدولي الألماني من قائمة «البلوز» في مباراته ضد إيفرتون، تمهيدا لرحيله عن ملعب ستامفورد بريدج. وأصبح صاحب الـ26 عاما خارج حسابات مدربه توماس توخيل، ما دفعه للتفكير في الرحيل والتفاوض مع لايبزيغ من أجل العودة، لضمان اللعب بانتظام قبل بطولة كأس العالم «قطر 2022».



ورغم اهتمام يوفنتوس بضمه، إلا أن فيرنر نفسه يريد العودة إلى فريقه السابق، بعدما دارت اتصالات بينه وبين أوليفر مينتزلاف، الرئيس التنفيذي للنادي، في الأيام الماضية.