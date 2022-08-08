سقط مان يونايتد على ملعبه «مسرح الأحلام» في أولى مبارياته بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم 2022-2023 بخسارته أمام ضيفه برايتون 1-2، وبمشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي دخل بديلا في الشوط الثاني.



وسجل هدفي برايتون باسكال جروس في الدقيقتين (30- 39)، بينما سجل الهدف الوحيد للفريق المعروف بـ «الشياطين الحمر» أليكسيس ماك أليستر (68).



جاءت البداية بأفضلية للفريق الضيف برايتون، وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل، حتى جاءت الدقيقة (30) ليسدد جروس الخالي من الرقابة في شباك دي خيا، والضيوف في اضافة الهدف الثاني (39)، بعد أن سدد مارش كرة أرضية من داخل المنطقة، تصدى لها دي خيا وتابعها جروس بتسديدة في الشباك.



وفي الشوط الثاني سعى يوناتيد لتقليص الفارق ومن ثم معادلة النتيجة، وانتظر حتى الدقيقة (68)، بعدما أخطأ سانشيز في إبعاد عرضية من ركلة ركنية، لتصطدم الكرة بماك أليستر وتسكن بالخطأ في مرماه، لكن «الشياطين» لم يستطع التسجيل مجددا ليتجرع هزيمة مرة على ملعبه.



وفي مباراة ثانية ضمن الجولة الأولى، تعادل ليستر سيتي مع ضيفه برينتفورد 2-2.



من جانبه، أبدى الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عدم رضاه عن التعادل مع فولام 2-2 في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز، وقال: «أفضل شيء في المباراة هو النتيجة، لقد حصلنا على نقطة رغم الأداء السيئ الذي قدمناه»، مضيفا منذ البداية لم نقدم أداء جيدا، وعندما تأخرنا في النتيجة كان من الصعب العودة، ربما كانت لدينا بعض الفرص لكننا لم نستغلها، كان يمكننا أن نفوز، ولكن هذا سيكون كثيرا جدا.



من جهته، اعترف المدير الفني لتشلسي توماس توخيل أن فريقه بحاجة إلى المزيد من التعاقدات الجديدة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد فوز «البلوز» على إيفرتون 1-0، وقال: «نعم سوف نسعى لمزيد من التعاقدات، إذا كان بإمكاننا الإضافة، سنفعل ذلك».