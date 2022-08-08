

حقق الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالميا، أخيرا أول ألقابه هذا الموسم بتتويجه السبت بدورة لوس كابوس المكسيكية للتنس على الملاعب الصلبة بفوزه على البريطاني كاميرون نوري الثاني عشر عالميا 7-5، 6-0. وأنهى بذلك الروسي سلسلة من خمس هزائم تواليا في المباريات النهائية بدأت في أواخر العام الماضي في دورة باريس للماسترز وتخللتها الخسارة القاسية في بطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام ضد الإسباني رافايل نادال بعد أن كان متقدما بمجموعتين.

وهذا اللقب الاول لمدفيديف منذ تتويجه العام الماضي ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرة، عندما حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من تحقيق ألقاب الغراند سلام الاربعة جميعها في عام واحد. قال بعد فوزه باللفب الرابع عشر في مسيرته: «لم يكن سهلا أبدا، كاميرون لاعب رائع لذا كانت المباراة قوية للغاية، عندما تلعب ضده، تدرك أنه عليك القتال للفوز بكل نقطة». وكانت هذه المباراة الثانية التي تجمع اللاعبين وسبق للروسي أن تفوق أيضا في الاولى في دورة شنغهاي للماسترز عام 2019.