سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين، أحدهما أكروباتي، ومرر البرازيلي نيمار 3 كرات حاسمة وأضاف هدفا ليستهل باريس سان جرمان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز كاسح 5-0 السبت على مضيفه كليرمون، بغياب نجمه كيليان مبابي للإصابة.



وواصل نيمار المستويات التي قدمها في الفترة التحضيرية وسجل الهدف الأول (9)، فيما جاء الثاني من توقيع الدولي المغربي أشرف حكيمي (26) والثالث من مدافع آخر البرازيلي ماركينيوس (38)، قبل أن يختتم ميسي بهدف رابع (80) وخامس أكروباتي (86).



وبات نادي العاصمة يدخل الموسم وهدفه تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بعد أن هيمن على الدوري المحلي منذ الاستحواذ القطري وحقق لقبه 8 مرات في المواسم العشرة الأخيرة.



ويأمل في أن يقوده إلى ذلك المدرب الجديد كريستوف غالتييه الذي وصل الى باريس بعد إقالة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو. وظهرت الفترة التمهيدية للموسم بصورة واعدة بالنسبة لعشاق النادي الباريسي، مع الفوز بلقب كأس الأبطال الفرنسية على حساب نانت 4-0 في أواخر الشهر الفائت في مباراة سجل فيها نيمار هدفين وميسي هدفا.



في وقت سابق، استفاد موناكو من قرار متأخر لتقنية حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» ليحقق فوزا 2-1 خارج ملعبه على ستراسبورغ.



ويأتي هذا الفوز قبل مباراته ضد مضيفه بي أس في أيندهوفن الهولندي الثلاثاء في إياب الدور الثالث من التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.



ليل يضرب أوكسير برباعية



وفي مباريات أخرى، تعادل نيس مع مضيفه العائد الى الأضواء تولوز 1-1، وتغلب ليل على ضيفه أوكسير 4-1، وتفوق لانس على ملعبه بوليرت ديليليس على نظيره ستاد بريست 3-2، وانتهت مواجهة مونبلييه وتروا بفوز الأولى 3-2، كما تعادل انجيه مع ضيفه نانت 0-0.