أعلنت السفارة البريطانية لدى الكويت أنه تم استئناف خدمات تأشيرة الأولوية (Priority Visa) والتأشيرة ذات الأولوية الفائقة (Super Priority Visa) لطلبات التأشيرات الدراسية الجديدة، اعتبارا من يوم 12 الجاري.



وذكرت السفارة في بيان صادر من إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية أن خدمات الأولوية ستختلف عن عملاء تأشيرة الزائرين إذ لن يكون هناك حد أقصى لتوافر الخدمة لطلبات تأشيرة الدراسة الجديدة في الوقت الحالي، مبينة أن هناك حدا أقصى لطلبات الأولوية لتأشيرات الزيارة.



وأفادت بأن مدة معالجة تأشيرات الطلبة العادية (دون خدمة الأولوية) تستغرق 3 أسابيع تقريبا على مستوى العالم، موضحة أن شهر أغسطس هو فترة الذروة لطلبات تأشيرات الطلبة.



وبينت أن الطلبة الذين تقدموا بطلباتهم قبل 12 أغسطس لن يتمكنوا من إضافة خدمة الأولوية الفائقة أو خدمة الأولوية إلى طلباتهم التي تتم معالجتها حاليا وستكون الخدمة متاحة للطلاب المتقدمين للحصول على تأشيرات دراسية بدء من 12 أغسطس.



وأضافت انه سيتاح للطلبة خيار استخدام الخدمة ذات الأولوية في طلباتهم كما يمكن لمقدمي الطلبات الذين تقدموا عبر المسار العادي بسحب طلباتهم الجارية وإعادة التقديم مع خدمة الأولوية إذا رغبوا في ذلك.



ولفتت السفارة إلى أن مدة معالجة تأشيرات الزيارة العادية تستغرق 7 أسابيع تقريبا، لكن قد تستغرق بعض الطلبات وقتا أطول.



ودعت إدارة التأشيرات والهجرة البريطانية الراغبين في الحصول على التأشيرة إلى تقديم طلباتهم مبكرا أو الاستفادة من خدمات الأولوية المتاحة وأن يتم إخطار الجهات المعنية عند وجود أي حالات إنسانية أو طارئة بشكل مناسب من خلال القنوات المعتادة.



وأكدت اهتمامها بتقليص مدة معالجة التأشيرات العائلية العادية إلى 12 أسبوعا إذ أنها تصل حاليا إلى 24 أسبوعا.