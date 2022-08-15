آلاء خليفة

أعلن العميد المساعد للشؤون الطلابية بكلية القانون الكويتية العالمية (KILAW) د.صالح العتيبي عن قبول الدفعة الأولى (من حملة الثانوية العامة) من المتقدمين لبرنامج البكالوريوس على نفقتهم الخاصة على أسس تنافسية من بين 650 متقدما والمقبولون بلغ عددهم 146 من خلال الرابط التالي:



https://kilaw.edu.kw/newWebsite/new_students_2022_2023



ودعا العتيبي في تصريح صحافي جميع المقبولين الى مراجعة الكلية في إدارة القبول لإتمام اجراءات القبول، موضحا ضرورة احضار صورة البطاقة المدنية وأصل الشهادة الدراسية خلال أوقات الدوام الرسمي.



وفيما يلي الأسماء:



إسراء علي يوسف أبوغيث، عبدالله خالد أحمد الصباح، العنود حسين علي التجلي، المها مجعد متعب الرشيدي، أماني مجبل سعد العازمي، آمنة علي زعلان التراب، إيمان سلمان جاسم البلوشي، إيمان فهد فلاح العنزي، أحمد احسان فهد الساير، أحمد صالح عبدالجليل الجدي، أحمد عايد جزاع مهلهل، أحمد عبدالوهاب علي محمد، أحمد لافي سعد الهطلاني، أحمد مجبل محمد العنزي، أسماء فيصل عبيد الرشيدي، أمار سعد يوسف داود، أمل ماجد متعب المطيري، أمين نواف أحمد عبدالله أحمد، أمينة خالد محمد العبيدلي، أنس خالد علي العيدان، أوراد سعد طلال الفضلي، بدر ايمن بدر المنصور، بدر منصور عبدالله مخصيد، بدر ناصر بدر بن ناجي، بندر ناصر مرضي العنزي، جمانة حسين موسى بلوشي، جود جبري بدر الجبري، جوري سالم محمد الهاجري، حسين علي حسين الخضير، حصة عبدالله بدر الميلم، حلا ماجد ناصر العنقودي، حمد راشد حمد الصانع، حمد مشعل سمير الكعبي، حور ناصر محمد الراجحي، خالد سالم ظاهر الحريش، خالد فرحان محمد الجميعان، خالد مسفر بادي الرشيدي، خالد مشاري خالد الروضان، دانة أحمد رمضان العنزي، دانة نوري مشعل العنزي، دعيج مبارك عبد المجيد جوهر سعد، دلال حسام عبدالرحمن الغربللى، دلال محمد علي الهزيم، ديما حمود عويد المطيري، راكان خالد جمال الغربللي، رتاج فهد حسن الخالدي، رزن محمد علي راشد العبدالله، رشيد عبداللطيف مزعل الهاجري، رهف زيد عودة الخالدي، رهف ضيف الله سعيد العتيبي، رهف عادل أحمد الرقم، ريان فهاد فهد الشمري، ريم عيد علي المطيري، ريماس عويد عبدي الجسار، زينب سامي عبدالحميد القلاف، سارا مساعد سعود الجمعة، سارة خالد خلف العنزي، سارة فرحان علي العنزي، سالم عبدالعزيز سليمان الرشيدي، سلطان عبدالله فارس الفضلي، سلوى صباح بدر الصالح، سليمان عبدالله مفلح الجديع، سليمان فراج فراج العربيد، سليمان فؤاد محمد الخارجي، شاهة وليد عبدالرحيم محمد علي، شهد عمران علي تقى، شوق راضي ناشر الحربي، شيخة جاسم محمد العازمي، طلال عدنان عبدالله جوهر، عادل سلمان أحمد الجزيري، عالية مشعل عوض الرشيدي، عبدالله صقر سليمان الروضان، عبدالسلام مشاري عبدالسلام العوضي، عبدالعزيز عبدالله علي العتيبي، عبدالعزيز محمد هزاع الصلال، عبدالعزيز منصور فرج اللميع، عبداللطيف أحمد عبداللطيف الإبراهيم، عبدالله أحمد محمد عمر ذياب الراجحي، عبدالله خالد عبدالرحمن الرويح، عبدالله طارق راشد داود العبدالله، عبدالله عبدالعزيز عبدالرضا القطان، عبدالله عبدالناصر عبدالله المسعود، عبدالله محمد عبدالله المطيري، عبدالله مشعل عبدالله الرشيدي، عبدالله مشعل عبدالله الماجدي، عبدالله يعقوب يوسف الكندري، علي فالح خليف الذايدي، علي حسين عبدالمحمد بديل، عمار علي محمود محمد، عمر عبدالوهاب محمد الأحمد، عمر عبدالعزيز عباس الكندري، غلا بدر منصور البلوشي، فارس صالح خليفة المريشد، فجر منيف خميس الشمري، فرح حمود فايز البغيلي، فلاح فهد محمد المطيري، فهد أحمد فهد الدوسري، فهد زياد حسين العود، فهد عبدالسلام غازي عبدالله، فهد فهيد سعد المطيري، فهد محمد غالب الخالدي، فهد ناصر فهد الفريح، كامل شايع كامل الشمري، كوثر رضا حسن علي حسن، لطيفة علي سرور الجرمان المطيري، لطيفة فهد يوسف الدلامه، لولوة خالد عبدالرحمن العصيمي، لولوة محمد مبارك المخيزيم، مبارك خليل دينار مبارك، مبارك عبد الحكيم إبراهيم السماعيل، محمد بدر محمد الرامزي، محمد بدر ناصر رويعي، محمد جاسم أحمد التويتان، محمد سعدون حماد العتيبي، محمد سلمان مبارك حمادة، محمد عادل حسن الرميض الشمري، محمد عبدالعزيز عبدالله الزامل، محمد عبدالله مرزوق المطيري، محمد عدنان ماجد بورسلي، محمد فيصل محمد الشدوخي، محمد لؤي جاسم الخرافي، مرام علي حمود الهولة، مريم عبدالعزيز محمد البناء، مساعد عدنان سلطان العريفان، مسك عبدالعزيز فالح، مشاري سعد عبدالله السريع، مشاري محمد عايض الرشيدي، مشاري محمد مخلف العنزي، مشعل رائد عادل حسين، منال مبارك راشد الظفيري، منيرة معجب عبداللطيف الدوسري، ناصر بدر ناصر الحريتي، ناصر طلال طالب الحملي، ندا جبر علي الجبر، نور ضرار حمد السليم، نور محمود يوسف الكوت، نورة أحمد محمد الجمعة، نورة خالد سالم جحيل، نورة محمد عيد المخيال، نورة ناصر محمد كياي، هناء يعقوب رمضان ملا علي، هيا بدر فهد بن حسين، هيا دخيل محمد القحطاني، ود خالد حسين مطر، يوسف خالد عبدالرحمن المخيزيم، يوسف عمار محمد البلوشي.