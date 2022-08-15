عبدالعزيز الفضلي



دعا وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف أبناءه الطلاب إلى تقديم آرائهم ومقترحاتهم إلى مكتبه بديوان عام الوزارة في جنوب السرة لتطوير المنظومة التعليمية باعتبارهم أساس وجود وزارة التربية وأبرز عناصر العملية التعليمية.



جاء ذلك خلال لقاء د.المضف مع عدد من الطلاب من مختلف المراحل التعليمية في قطاعي التعليم العام والخاص، وأكد خلاله اهتمام الوزارة بوجهات نظر الطلاب والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم التي تصب في مصلحة تطوير النظام التعليمي، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالمستوى التعليمي ودفع عجلة التنمية، بالإضافة إلى تحقيق جودة التعليم بما يسهم في إثراء التحصيل العلمي للأجيال القادمة.



وأشار د.المضف إلى أن الطلاب أساس بناء الوطن، وأن وزارة التربية وكوادرها تعمل على خدمة أبنائها، مثمنا جهود القائمين على العملية التعليمية لبناء جيل يسعى إلى التحصيل العلمي والتفوق، معربا عن شكره للطلاب لتقديمهم المقترحات والآراء التي تحظى باهتمام وزارة التربية والقائمين عليها.



بدوره، ذكر وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب أن الطلاب هم جيل المستقبل الذي يعول عليه الوطن في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الجيل يحتاج إلى بناء الشخصية التي تحتاج المعرفة والمهارات والسلوك، وأن الوطن يتطلع إلى ما سيقدمه أبناؤه من جهود وعطاء، داعيا الطلاب إلى الجد والاجتهاد لتحقيق التميز، فمرحلة تعليمهم تعد مرحلة التلقي حيث يتلقى خلالها الطالب المعلومات والأفكار والجوانب المعرفية.



ولفت أن مرحلة التلقي لابد أن تشمل التميز، حتى تتحقق فروق المستويات في العطاء، ولابد أن تكون لهذا التميز بداية حقيقية تتحقق من خلال بذل الجهود.



عقب ذلك، قام الطلاب الحاضرون بتقديم المقترحات وطرح وجهات النظر والآراء حول عدد من القضايا التعليمية، التي شملت تطوير وصيانة المرافق المدرسية، واستمرار مشروع الفاقد التعليمي الذي يصب في مصلحة الطلاب وزيادة تحصيلهم العلمي، والنهوض بمستوى أداء المعلمين وضمان جودة التعليم من خلال رخصة المعلم، إلى جانب تطوير المناهج بما يحقق جودة المنظومة التعليمية، والمضي قدما في رقمنة المناهج الدراسية لمواكبة تطوير التعليم.



كما تناول الطلاب تنويع المسارات التعليمية للمرحلة الثانوية، وتنظيم الدورات والورش التعليمية للطلاب، بما يحقق جودة المنظومة التعليمية.