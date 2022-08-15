تحت رعاية القائم بأعمال عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.مها السجاري أقام مكتب التوجيه والإرشاد وبالتعاون مع جمعية طلبة العلوم الاجتماعية اللقاء التنويري للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2022/2023، وذلك بحضور القائم بأعمال العميد المساعد للشؤون الطلابية د.محمد السهلي وأعضاء هيئة التدريس ممثلين عن الأقسام العلمية ورئيس مكتب التوجيه والإرشاد السيدة شريفة العثمان.



وتم خلال اللقاء التعريف بمختلف الأقسام العلمية في الكلية ومجالات العمل الخاصة بكل تخصص إلى جانب تقديم النصائح والإرشادات التي من شأنها تسهيل مهمة الطلبة الأكاديمية في الجامعة.