عبدالعزيز الفضلي



عقد مدير عام منطقة العاصمة التعليمية جاسم بوحمد اجتماعا موسعا مع مسؤولي المنطقة حضره مديرو الإدارات ومراقبو المراحل التعليمية وذلك لمتابعة ما تم إنجازه من استعدادات للعام الدراسي الجديد.



وكشفت مصادر تربوية مطلعة عن أن بوحمد شدد خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود للاستعداد بشكل متكامل للعام الدراسي الجديد وتهيئة جميع الأجواء لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية، مشيرة إلى أن الاجتماع شهد مناقشة قرار تشكيل لجنة الاستعداد للعام الدراسي الجديد وتطرق إلى حالات عقود الصيانة وأنواعها والتكييف، إضافة إلى ما تم إنجازه حتى الآن من أعمال.



وذكرت أن المجتمعين بحثوا أيضا المشغول الفعلي والاحتياجات من الهيئة التعليمية والاستعداد لافتتاح وتجهيز المدارس الجديدة وكذلك تسكين الوظائف الإشرافية وتوزيع المعلمين بالطريقة العادلة وكذلك التطرق إلى الاحتياجات التقنية من الوظائف التربوية، ناهيك عن بحث عقود الخدمات والاحتياجات بشكل عام ومناقشة الكثافات الطلابية وآلية تسجيل الطلبة، إضافة إلى الكتب الدراسية والأثاث المدرسي مع إعداد تقارير بشكل أسبوعي بهذه الأعمال.