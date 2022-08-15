آلاء خليفة



أبلغت مصادر لـ «الأنباء» ان مدير جامعة الكويت أ.د.يوسف الرومي أصدر قرارا بتكليف د.أسعد عبدالعزيز الراشد القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للتخطيط بالقيام بأعمال أمين عام الجامعة بالإنابة، وذلك اعتبارا من 19 الجاري وحتى عودة الأمين العام ومزاولة العمل، كما أشارت المصادر إلى تكليف م.حميدة الخالدي مدير إدارة الإنشاءات والصيانة للقيام بأعمال الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالإضافة إلى عملها الأصلي اعتبارا من 19 الجاري وحتى عودة الأمين العام المساعد لشؤون إدارة المرافق بالإنابة أ.د.محمد زينل ومزاولته العمل.