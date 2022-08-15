عبدالعزيز الفضلي



أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارا بشأن الضوابط الواجب اتباعها لتحديد مراكز عمل الكوادر الوطنية للتعيين كأعضاء في الهيئة التعليمية خلال العام الدراسي (2023/2022).



وقال د.المضف في قراره، الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه، «بعد تدارس الأعداد المتوقعة لمخرجات كليات إعداد المعلم من الكوادر الوطنية ومقارنتها باحتيــاجـــات المناطـــق التعليمية في مختلــف التخصصات وبناء علــى ما تقتضيه مصلحة العمل». تقرر:



أولا: يتم تحديد مراكز عمل أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين خلال العام الدراسي 2023/2022 من ذوي التخصصات المذكورة أدناه بمراكز العمل المبينة قرين كل منها.



ثانيا: يستثنى من هذا القرار سكان مدينة صباح الأحمد السكنية وسكان ضاحية علي صباح السالم السكنية (أم الهيمان) وسكان الوفرة السكنية شريطة مباشرتهم العمل في مدارس تلك المناطق، وعلى منطقة الأحمدي التعليمية متابعة تطبيق هذا الاستثناء.



ثالثا: معلمو ومعلمات المواد التي لم يرد ذكرها في هذا القرار يتم تعيينهم في المناطق التعليمية التابع لها أماكن سكنهم.



رابعا: يتولى قطاع التعليم العام إصدار نشرة داخلية لتوزيع الكوادر الوطنية من غير حديثي التخرج وغير التربويين، على أن لا تخرج خطة التوزيع عن الإطار العام لهذا القرار.



خامسا: يعتمد هذا القرار للعام الدراسي 2023/2022.



سادسا: على جهات الاختصاص العلم والتنفيذ.