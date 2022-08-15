ثامر السليم



استقبل وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف وعدد من القيادات التربوية المراجعين صباح أمس، وذلك في مكتبه بديوان عام وزارة التربية بمنطقة جنوب السرة.

وقد اطلع د.المضف على معاملات المراجعين المتعلقة بقطاعات الوزارة والجهات التابعة لها، واستمع إلى مطالب أصحابها ومشكلاتهم للسعي نحو حلها وفق الإمكانات المتاحة مع الالتزام باللوائح والنظم والقوانين المعمول بها في وزارة التربية.



وعلى هامش الاستقبال، أكد الوزير المضف حرصه على الاستماع إلى آراء وشكـــاوى المــراجعين، ومقترحات الموظفين في جميع القطاعات التابعة لوزارة التربية، بالإضافة إلى أهل الميدان التربوي، بما يخدم العملية التعليمية.



ودعا الوزير المضف القياديين إلى تيسير الأمور على المواطنين والمقيمين من خلال توجيههم وحل مشكلاتهم والرد على استفساراتهم.



وقد تم استقبال المراجعين بحضور وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب، والوكيل المساعد للتعليم العام أسامة السلطان، والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د.عبدالمحسن الحويلة، والوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي.