مبارك الخالدي



أكد مصدر مسؤول باتحاد كرة القدم في تصريح لـ«الأنباء» انه لم يطلب حتى الآن نقل التصفيات الآسيوية لكأس آسيا تحت 20 سنة التي ستستضيفها مدينة البصرة الشهر المقبل. وكانت القرعة قد أوقعت الأزرق في المجموعة الخامسة إلى جوار منتخبات استراليا والعراق والهند، وشهدت الأيام الماضية تحركات من جانب الاتحاد الاسترالي لكرة القدم بتوجيه خطاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي للعبة لنقل التصفيات من العراق إلى جهة أخرى، وينتظر الآسيوي طلبات مماثلة من دول المجموعة للنظر في الطلب.



من جهة آخري، أكد وزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، أن مدينة البصرة مؤهلة تماما لاستضافة بطولة «خليجي 25» لكرة القدم في يناير المقبل.



وقال درجال في مؤتمر صحافي امس إن ما يحدث في العراق، يشابه الأحداث التي نشاهدها في بلدان أخرى، وهذا لن يؤثر على خططنا لاستضافة «خليجي 25»، مضيفا أن «العالم أجمع على اطلاع ودراية بما يحدث في العراق، عبر الإعلام والقنصليات أو السفارات الموجودة في الداخل، وما يثار هنا وهناك يجب أن يكون للإعلام دور كبير في الرد عليه من خلال عرض الحقائق دون زيف وتهويل». الى ذلك، أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان أول من أمس أن بطولة «خليجي 25» ستقام في البصرة في وقت أشارت فيه أنباء إلى عزم المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج نقل «خليجي 25» إلى الكويت لعدم استكمال متطلبات إقامة البطولة في البصرة.



وكان وفد اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم قد زار الكويت أول من امس للاطلاع على استعدادات اتحاد كرة القدم وجاهزيته لاستضافة بطولة «خليجي 25» كدولة بديلة، وذلك في حال اعتذر العراق عن عدم استضافة البطولة.