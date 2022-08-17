هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفحيحيل مع نظيره حتا الإماراتي 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الأول، في ثالث مباريات «الأشاوس» ضمن المعسكر التدريبي بتركيا.



وسيعود الفحيحيل الى البلاد الخميس المقبل، على أن يلتقي مع نظيره الكويت الأحد المقبل في آخر مبارياته التحضيرية قبل مواجهة السالمية ضمن الجولة الأولى من «دوري زين» للدرجة الممتازة 27 أغسطس المقبل.



من جانبه، أشاد مدير الفريق نجم العنزي بالتزام اللاعبين خلال المعسكر التدريبي في تركيا، وقال لـ «الأنباء»: «جاء المعسكر ناجحا بكل المقاييس، بعدما سارت الأمور وفق ما كان مخططا لها مسبقا، وقد لعبنا عدة مباريات مع فرق ذات مستويات فنية مختلفة، بالإضافة إلى التدريبات، ما حقق الفائدة المرجوة».



وأشار العنزي إلى أن المعسكر التركي شهد مشاركة جميع المحترفين، وأشرك المدرب فراس الخطيب جميع اللاعبين المتاحين، والمحترفين الخمسة، لتحقيق الانسجام المطلوب بين أعضاء الفريق.