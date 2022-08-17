يحيى حميدان



يعود الى البلاد اليوم وفد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت قادما من العاصمة النمساوية (فيينا) بعدما أقام هناك معسكرا تدريبيا لمدة 3 أسابيع تخلله خوض 4 مباريات تجريبية، اختتمها أول من أمس بالتعادل مع الشارقة الاماراتي 2-2، وسجل هدفي «الأبيض» المحترف التونسي طه ياسين الخنيسي. وقال رئيس الوفد نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ان المعسكر النمساوي كان ناجحا ومميزا بعد اللعب مع ملادا بوليسلاف سادس الدوري التشيكي والعين والوحدة والشارقة وهي من الفرق المتقدمة في الدوري الاماراتي للمحترفين.



وتقدم عقلة بالشكر للرئيس الفخري مرزوق الغانم ورئيس وأعضاء مجلس ادارة النادي على هذا الدعم الكبير للفريق الكويتاوي، مشيرا الى أن دعمه لا يقتصر فقط على نوعية المعسكر، بل بالعمل الكبير في التعاقدات الجديدة والاهتمام كذلك بكل صغيرة وكبيرة تخص «الأبيض»، ووجه الشكر كذلك لرئيس مجلس نادي الشارقة الرياضي عيسى هلال على مشاعره الطيبة للكويت وكلامه الرائع حول العلاقات بين البلدين الشقيقين وذلك عقب نهاية التجربة الودية أمام الشارقة. وبين عقلة أن الكويت سيختتم تجاربه الودية بلقاء الفحيحيل الأحد المقبل قبل انطلاق دوري «زين» الممتاز، حيث سيستهل «الأبيض» مشواره بلقاء الجهراء يوم 26 أغسطس الجاري.



تعادل خيطان



وفي القاهرة، انتهت المباراة الودية الثانية لخيطان بالتعادل مع النصر المصري 2-2، وسجل هدفي «الأحمر والأسود» كل من محمد عنتر والبرازيلي وليام رودريغيز. وكان خيطان قد خسر من فريق طلائع الجيش 0-1 في مباراته التجريبية الأولى، في حين سيختتم مبارياته أمام فريق العبور الجمعة المقبل، قبل العودة للبلاد الأحد.