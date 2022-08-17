يعقوب العوضي



تعاقد نادي برقان مع لاعب كرة اليد جراح العنزي لضمه الى صفوف الفريق الأول لكرة اليد رسميا في صفقة انتقال حر تدعيما لصفوف برقان الموسم المقبل، وتم توقيع العقد مساء أول من أمس بمقر النادي بحضور مدير اللعبة فيصل العازمي والمدرب سعيد حجازي، وكان العنزي قد لعب سابقا ضمن صفوف السالمية والصليبخات. كما تملك إدارة برقان عدة سير ذاتية لمحترفين أجانب وتقترب من ضم أحدهم من الجنسية البوسنية. وأشاد فيصل العازمي بمستوى اللاعب في الشقين الدفاعي والهجومي وأكد أنه سيكون إضافة فنية قوية للفريق ونسعى لتدعيم صفوف الفريق بغرض تحقيق نتائج إيجابية والوصول إلى منصات التتويج. من جهته، أكد العنزي أنه يطمح الى تحقيق الإنجازات واكتساب الخبرة والاحتكاك بمختلف الفرق، متوجها بالشكر الى مجلس إدارة برقان لثقتهم به.



من جانب آخر، وصل محترف نادي النصر الجزائري عبدالرحيم ابو درالي وكان في استقباله إداري الفريق بدر المطيري.