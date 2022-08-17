عبدالعزيز جاسم



استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية على ملعب فاروق إبراهيم بعد العودة من معسكر القاهرة، حيث دخل الفريق خطة الإعداد الثالثة والنهائية قبل المشاركة في الاستحقاقات الرسمية.



من جهته، أبدى مدرب الأصفر ناصر الشطي رضاه التام عن معسكر الفريق بمدينة 6 أكتوبر الذي امتد 14 يوما خاض خلالها 5 مباريات ودية مع فرق من دوري الدرجة الأولى المصري، مشيرا إلى أن الفائدة الفنية والبدنية تعتبر جيدة، لاسيما أنه حرص على إشراك أكبر عدد من اللاعبين مع التركيز على اللاعبين والتشكيلة التي سيبدأ بها الموسم أمام الساحل في انطلاق مباريات الدوري الممتاز 26 الجاري.



وأضاف أن التركيز خلال المعسكر يكون على الأمور الفنية والبدنية وتحقيق الأهداف التي قدمنا من أجلها، وذلك أكثر من التركيز على نتائج المباريات الودية، لافتا إلى أن انضمام عدي الصيفي وعبدالله الشمالي وأحمد إبراهيم يعتبر إضافة كبيرة للفريق لما يمتلكونه من خبرة في الملاعب. وبين الشطي أنه اكتفى بالمجموعة التي لديه من اللاعبين لأن صفوفه باتت مكتملة لكن إذا كان هناك لاعب يمتلك الجودة ويمثل إضافة للفريق فلن يقصر مجلس الإدارة في التعاقد معه. من ناحية أخرى، خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 3-5 أما فريق باسيك بيوغراد الصربي وذلك في المباراة الودية التي جمعتهما صباح أمس في معسكر «العنابي» في بلغراد وهي المواجهة قبل الأخيرة للفريق، حيث سيخوض آخر ودياته اليوم أمام فريق الإمارات قبل العودة غدا إلى البلاد على دفعتين لعدم وجود حجوزات. وحرص المدرب محمد المشعان على إشراك أكبر عدد من اللاعبين في ودية أمس لمنح لاعبي الصف الثاني الفرصة لإثبات جدارتهم.