أشاد رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي بتحقيق أبطال وبطلات المنتخب الكويتي للرماية نتائج متميزة في منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة (قونيا) التركية وتصدره لمنافسات الرماية بالدورة بعد رفع رصيده فيها إلى ست ميداليات بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات.



وقال العتيبي في تصريح لـ «كونا»: «إن أبطال الكويت تمكنوا من إضافة الميدالية الفضية في منافسات رماية السكيت (زوجي المختلط) بعد احراز الرامية إيمان الشماع والرامي عبدالعزيز السعد المركز الثاني في المسابقة، مؤكدا تفوق الرماية الكويتية في منافسات اللعبة بالدورة».



وأضاف العتيبي أن هذا الفوز يأتي استكمالا لتميز رماة منتخب الكويت إذ حققوا العديد من الانجازات بالدورة بعد فوز الراميين عبدالرحمن الفيحان وطلال الطرقي بالميداليتين الذهبية والفضية في منافسات رماية التراب لفردي الرجالو، كما حققت الرامية سارة الحوال الميدالية الذهبية في نفس المسابقة لفئة السيدات.



كما نال الراميان الرشيدي والحوال الميدالية الفضية في مسابقة (زوجي مختلط) في حين توج البطل منصور الرشيدي بالميدالية الذهبية في مسابقة فردي رماية سكيت للرجال.



وأهدى العتيبي هذا الفوز الكبير باسمه ونيابة عن كل منتسبي الرماية الكويتية لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهما الله ورعاهما، وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي الكريم.