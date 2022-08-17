توج ثنائي منتخبنا الوطني لرماية «سكيت» الرامي عبدالعزيز السعد والرامية ايمان الشماع بالميدالية الفضية في مسابقة «زوجي مختلط» في دورة العاب التضامن الاسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية - تركيا والتي تستمر حتى 18 اغسطس الجاري، وذلك بعد ان حصلا على المركز الثاني في النهائي، ليرتفع رصيد الكويت من الميداليات في الدورة الى عشر ميداليات متنوعة بواقع اربع ذهبيات واربع فضيات وبرونزيتين.



وكان النصيب الاكبر من ميداليات الوفد الكويتي المشارك في الدورة لمنتخب الرماية رجال وسيدات والذي حصل على ست ميداليات من اجمالي عدد الميداليات العشر في ختام منافسات الرماية التي شهدت تألق رماة وراميات الكويت بتقديمهم عروضا قوية ومستويات مميزة تصدروا من خلالها منافسات اللعبة، ومثل منتخبنا الوطني في الدورة الرماة عبدالرحمن الفيحان وطلال الرشيدي وناصر المقلد، والراميات سارة وشهد الحوال وهاجر عبدالملك (تراب)، والرماة منصور الرشيدي وعبدالله الرشيدي وعبدالعزيز السعد، والراميات ايمان الشماع وافراح بن حسين وفاطمة الزعابي (سكيت).



الى ذلك انهى لاعب منتخبنا الوطني سعيد مرزوق الحطاب مشاركته في منافسات الكيك بوكسينغ بوزن 71كجم بعد خسارته من الاردني حسين مهند 0-3، كما خرج من المنافسات اللاعب عبدالعزيز مراد بعد هزيمته من الاوزبكي رحيم الوف.



وقدم لاعبو القوس والسهم الاولمبي والمركب مستوى فنيا يليق باللاعبين بعد ان اجتازوا الادوار التمهيدية في مسابقة الفردي بنجاح الا ان الحظ لم يحالفهم بتخطي دور الـ 16، ومثل منتخبنا للقوس والسهم عبدالله طه وعبدالله الحربي، ومثل منتخبنا للقوس المركب بدر الشلاحي وعبدالله مال الله.



وسيدخل منتخبنا للقوس والسهم الاولمبي والمركب منافسات الفرق صباح اليوم، ويأمل اللاعبون ان يحققوا نتيجة طيبة والوصول الى الأدوار النهائية.