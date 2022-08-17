مبارك الخالدي



كثف الجهازان الفني والإداري بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي جهودهما لخوض مباراة ودية على الأقل قبل انطلاق منافسات الجولة الأولى من دوري زين المقرر إقامتها 25 أغسطس الجاري، وتكمن المشكلة في انشغال أغلب الفرق ببرامجها المعدة مسبقا، فضلا عن تواجد غالبيتها في معسكرات تدريبية خارج البلاد. ويكتفي الاخضر بالتدريبات المحلية منذ عودته من معسكر تونس فجر السبت الماضي، ويأمل الجهاز الفني للفريق بقيادة المقدوني يوغسلاف ترينشوفيسكي خوض مباراة ودية على الأقل لضمان الحفاظ على نسق المباريات قبل خوض الاستحقاق المهم.



وفي جانب متصل، لا يزال الجهاز الطبي يواصل تأهيل اللاعبين المصابين بإصابات خفيفة جراء المجهود الكبير الذي بذل في معسكر تونس، ومن بينهم المدافعان حسن حمدان وعبدالله عمار.