هنأ المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود لاعبي الكويت المشاركين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة في مدينة قونية بتركيا على ما حققوه من إنجازات وميداليات وسط منافسة كبيرة وقوية.



وأشاد الحمود بجهود جميع اللاعبين المشاركين في سبيل رفع اسم الكويت عاليا في مختلف المحافل العربية والإقليمية والدولية.



وأكد أن التتويج بالميداليات في هذا المحفل الدولي يعد إنجازا كبيرا ويحسب للاعبين حصولهم على الميداليات بأنواعها المختلفة وتحقيق المراكز المتقدمة، متمنيا لهم مواصلة مشوارهم لتحقيق أفضل الألقاب والمراكز مستقبلا على الصعيدين الإقليمي والدولي.