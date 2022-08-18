يحيى حميدان



تقام عند الساعة الـ 7:30 من مساء اليوم مباراة تجريبية تجمع بين القادسية والتضامن على ستاد محمد الحمد في «البروفة الأخيرة» للفريقين قبل انطلاق منافسات دوري «زين» الممتاز يوم 25 أغسطس الجاري. وتعد هذه المباراة التجريبية الثامنة لـ «الأصفر» في اطار استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه ناصر الشطي، فيما ستكون المباراة الثالثة فقط لـ «العنيد» بعدما بدأ رحلة الاعداد متأخرا بسبب أعمال الصيانة في ملعبه.



ومن المقرر أن يكتمل عقد محترفي التضامن عند الساعة الثانية فجر اليوم بوصول المهاجم المالي أبوبكر ديارا، لينضم إلى تدريبات الفريق بشكل مباشر، وتبدو هناك صعوبات كبيرة لخوضه مباراة اليوم التجريبية أمام القادسية لعدم خوضه أي حصة تدريبية مع زملائه وكذلك لظروف ارهاق السفر.



ونجحت ادارة «العنيد» في الحصول على خدمات لاعب خط الوسط عزيز نصاري بنظام الاعارة لمدة موسم واحد من القادسية. وكان نصاري أحد لاعبي كرة الصالات بـ «الأصفر»، قبل أن يتحول للعبة الشعبية الأولى في العالم بالقادسية منذ موسمين، لكنه لم يحصل على أي فرصة للمشاركة في المباريات الرسمية للفريق.