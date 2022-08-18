قال أمين السر العام بنادي اليرموك أحمد الجاركي إن تطوير كرة القدم لا يمكن أن يرتكز على زيادة الأعباء المادية على الأندية، مشيرا إلى «أننا ما زلنا حتى الآن هواة ولسنا محترفين، فإذا كانوا يسعون إلى الاحتراف فعليهم معرفة أن الأندية لا تمتلك الإمكانات حاليا سواء من ناحية الموارد المادية أو المنشآت وكذلك البنية التحتية الصالحة في الأندية لكي تتمكن من تطبيق هذا الأمر».



وعلق الجاركي في تصريح صحافي على قرارات اتحاد كرة القدم بشأن رفع سقف تسجيل اللاعبين المحترفين من دينارين إلى 50 دينارا من أجل تسجيلهم في قائمة الفريق الأول، قائلا إنه من غير المعقول أن تقوم الأندية بدفع تلك المبالغ حتى للاعبين المحليين الذين تم توقيع عقود احتراف معهم. وأضاف: إذا كان الاتحاد يفكر بهذه الطريقة لكي يطور كرة القدم فمن المستحيل أن تسهم تلك القرارات في الارتقاء بالكرة، ومن غير المعقول أن يلزم الاتحاد الأندية بأمور ليست لهم علاقة بها، كما أنها تعتبر أمورا خاصة في الأندية، وذلك بعد إصدار قرارات بتحديد مبالغ معينة لتسجيل أو قيد اللاعب الكويتي كمحترف، فهذا ليس من اختصاصهم، ومن باب أولى أن يحدد النادي نفسه عقد اللاعب كما هو معمول به في جميع الأندية والاتحادات العالمية.



وأشار الجاركي إلى أن الاتحاد يجب عليه أن يستشير الأندية ويكون النقاش معها حول تلك المواضيع، لأنه من غير المقبول إلزام الأندية بتلك القرارات.