هادي العنزي



تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل مع فريق البطائح الإماراتي 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأول، في ختام معسكر الساحل التدريبي بتركيا، والذي لعب خلاله «أبناء أبو حليفة» ثلاث مباريات ودية، فازوا في اثنتين على الخور القطري (2-0)، والخليج السعودي (2-1)، فيما تعادل في الثالثة مع البطائح.

ويسعى الجهاز الإداري برئاسة د.أحمد عجب لإقامة مباراة ودية أخيرة مع أحد الفرق المحلية، قبل انطلاق مشوار الفريق العائد إلى مصاف فرق الدرجة الممتازة، حيث سيلتقي مع القادسية 26 أغسطس المقبل، في أولى مباريات الفريقين بالدوري الممتاز. من جانبه، أشاد مدير الفريق شاكر الشطي بالتزام اللاعبين، وحرصهم على تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات التي أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، أو في المباريات الودية، وقال لـ «الأنباء»: «المعسكر التركي حقق أهدافه المعدة مسبقا من قبل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني محمد دهيليس، وذلك بتعاون الجميع، ونأمل أن يظهر الفريق بالشكل الذي يتناسب مع الجهود الكبيرة التي بذلت خلال الفترة الماضية، رغم صعوبة المنافسة، في الدوري الممتاز».