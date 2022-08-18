

يواصل لاعبو منتخباتنا الوطنية المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الخامسة المقامة حاليا في مدينة قونية التركية، مشوارهم بنجاح. ففي لعبة الكيك بوكسينغ تأهل لاعب منتخبنا الوطني جزاع الحسيني الى الدور نصف النهائي لوزن تحت 91 كغم بعد فوزه على الفلسطيني يحيى سويدان.



كما تمكنت اللاعبة سهام الخريف من التأهل بنجاح الى الدور نصف النهائي لوزن تحت 52 كغم بعد فوزها على منافستها فريدة عبدالليفا من أذربيجان.



وفي لعبة الكراتيه أنهى لاعب منتخبنا الوطني سيد محمد الموسوي تصفيات منافسات كاتا ـ فردي، وتمكن من التأهل للعب على الميدالية البرونزية.



كما تأهل لاعب منتخبنا الوطني عبدالله شعبان الى الدور النهائي لوزن تحت 60 كغم بعد فوزه في ثلاث مواجهات متتالية، على زين الدينوف من أوزبكستان، والجزائري أيوب هلاسة، والبطل الاولمبي التركي سمدان ايراي.



وكان لاعب منتخبنا الوطني للسباحة علي الزامل قد توج أول من امس بذهبية سباق (50 مترا ظهرا) بزمن قدره 25.45 ثانية، ليرتفع رصيد الكويت من الميداليات في الدورة إلى 11 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين، وكان النصيب الأكبر من ميداليات الوفد الكويتي المشارك في الدورة لمنتخب الرماية رجال وسيدات والذي حصل على 6 ميداليات.



فيما أحرز السباح وليد عبدالرزاق المركز الثاني في سباق نصف النهائي (100 متر حرة) بزمن قدره 50.85 ثانية ليتأهل للنهائي.



وتستمر الدورة حتى 18 أغسطس الجاري بمشاركة نحو ستة آلاف رياضي ورياضية من أكثر من 50 دولة إسلامية.