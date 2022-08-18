عقدت اللجنة التفقدية لاتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم اجتماعا صباح أمس مع ممثلي اتحاد كرة القدم بحضور الأمين العام للاتحاد الخليجي جاسم الرميحي وأعضاء اللجنة والأمين العام لاتحاد الكرة صلاح القناعي ومدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة سطام السهلي ومدير إدارة المسابقات د. حامد الشيباني. وقد قامت اللجنة التفقدية خلال ثلاثة أيام بزيارة الفنادق والستادات الخاصة باستضافة المباريات وكذلك ملاعب تدريب المنتخبات والمرافق الخاصة باستضافة البطولة الخليجية.



ورحب القناعي بالحضور، وأكد خلال الاجتماع جاهزية الكويت لاستضافة خليجي 25 كدولة بديلة.