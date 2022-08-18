يعقوب العوضي



‏‏يخوض المنتخب الوطني للناشئين للكرة الطائرة مواجهته الثالثة أمام الصين اليوم ضمن الجولة الرابعة من البطولة الآسيوية للناشئين تحت 18 سنة المقامة في العاصمة الإيرانية (طهران).



من جانب آخر، خسر العربي من الأهلي السعودي 1-3 في افتتاح مبارياته ببطولة العين الدولية الودية للكرة الطائرة والتي تستضيفها الإمارات حتى 21 الجاري، وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، وستخلد الفرق المشاركة للراحة اليوم على أن تستأنف المنافسات غدا. ويسعى الأخضر من خلال المشاركة إلى إعداد الفريق بأفضل صورة للموسم المقبل.



إلى ذلك، ضمت إدارة نادي برقان محترف الكرة الطائرة الأميركي انوفيل فالديس والذي باشر التدريبات مع الفريق فور وصوله أول من أمس، وكان برقان تعاقد في وقت سابق مع المحترف الصربي عرفان حمزاديتش.