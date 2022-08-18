أكد رئيس اتحاد ألعاب القوى سيار العنزي أن فوز لاعبي منتخبنا الوطني لألعاب القوى بثلاث ميداليات متنوعة في منافسات دورة الألعاب الخامسة للتضامن الإسلامي في تركيا يعد إنجازا طيبا في ظل مشاركة عدد كبير من أبطال العالم الاسلامي في مسابقاتها المختلفة.



وقال العنزي في تصريح صحافي عقب ختام مشاركة منتخب القوى بالدورة ان تتويج اللاعب عيسى الزنكوي بذهبية رمي القرص وفوز زميليه ماجد الزيد ببرونزية القفز بالزانة ويعقوب اليوحة ببرونزية 110 أمتار حواجز يعد نتائج مميزة في ضوء مشاركة ابطال كبار في الدورة.



وذكر ان مشاركة اللاعبات الكويتيات كانت مبشرة، اذ حققن أرقاما كويتية جيدة، الا أن وجود لاعبات متميزات من المنتخبات الاسلامية وفي مقدمتهم تركيا والبحرين وأوزبكستان وغيرها حال دون وصولهن الى منصات التتويج.