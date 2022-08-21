حقق فريق «جازو للسباقات» GR فوزا مزدوجا في رالي فنلندا الذي أجري ضمن منافسات الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات WRC التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات FIA، ليضيف الفريق هذا الفوز على متن مركبة تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائية الـ «هايبرد»، إلى سجله الحافل بالإنجازات، ويعزز صدارة شركة تويوتا للبطولة في فئة المصنعين بفارق 88 نقطة. ونجح السائق الفنلندي كالي روفانبيرا بإحراز المركز الثاني بفضل أدائه الاستثنائي، بينما فاز زميله ومواطنه إيسابيكا لابي بالمركز الثالث، ليعتليا منصة التتويج في هذا السباق الشيق الذي أقيم على أرضهما.



وقدم كل من كالي روفانبيرا مع مساعده يوني هالتونن، وإيسابيكا لابي مع مساعده ياني فيرم، أداء متميزا على متن مركبتي تويوتا GR يارس رالي1 الكهربائيتين الـ «هايبرد» اللتين تحملان الرقم 69 والرقم 4 على التوالي، واللتين سجلتا أسرع زمن في 15 مرحلة من أصل 22، وتألقتا على الطرقات المكسوة بالحصى حول مدينة يوفاسكولا الفنلندية، وهو المقر الرئيسي لفريق «جازو للسباقات» GR. وكلل السائق كالي روفانبيرا أداءه المذهل في هذا السباق بحصوله على النقاط الخمس الإضافية المسموح بها بعد نجاحه في تسجيل أسرع زمن في مرحلة «باور» الأخيرة Power Stage، ليرفع رصيده إلى 94 نقطة، مع تبقي خمسة سباقات، بينما سجل الثنائي إيسابيكا لابي ومساعده ياني فيرم فوزهما الثاني خلال منافسات الموسم الحالي.



وقال آكيو تويودا، رئيس شركة «تويوتا موتور كوربوريشن»: «يتضمن الموسم الحالي من بطولة العالم للراليات سباقين على أرض فريق «جازو للسباقات GR»، ورالي فنلندا هو أولهما. لقد بذل جميع أعضاء الفريق، وخاصة البطلين كالي روفانبيرا وإيسابيكا لابي، جهودا كبيرة، وحققوا نتائج جيدة، متخطين بأدائهم جميع الحدود المألوفة للارتقاء بإمكاناتهم في عالم الراليات.. كما أنني على ثقة بأننا سنحظى بدعم كبير في اليابان أيضا، وهو السباق الثاني على أرض فري «جازو للسباقات».



وشاركت تويوتا على مدى السنوات الماضية في العديد من رياضات سباقات السيارات، ومن ذلك سباق الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل WEC، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تقام عبر فرق وكيانات منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس قسم «جازو للسباقات» GR، وذلك بهدف توحيد جميع أنشطتها في مجال رياضات سباقات السيارات تحت سقف واحد.



هذا، وسيقام رالي إيبر بلجيكا الذي أضيف إلى بطولة العالم للراليات عام 2021، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 21 أغسطس الحالي.