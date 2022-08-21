حصل المدرب الجديد لمان يونايتد إريك تن هاغ على مراده أخيرا بضم لاعب وسط دفاعي، وذلك بالحصول على خدمات البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني. وتوصل يونايتد الى اتفاق مع ريال من أجل الحصول من الأخير على خدمات البرازيلي، وذلك وفق ما أعلن الناديان. وسعى تن هاغ جاهدا منذ وصوله من أجل التعاقد مع لاعب وسط دفاعي، وحاول ضم مواطنه فرنكي دي يونغ من برشلونة الإسباني لكن اللاعب رفض الانتقال رغم توصل الناديين الى اتفاق.



وقال النادي الإنجليزي في بيان «يسعد مان يونايتد أن يعلن عن توصله الى اتفاق مع ريال مديد بشأن انتقال كاسيميرو»، مضيفا «عملية الانتقال مشروطة بالموافقة على الشروط الشخصية، ومتطلبات تأشيرة العمل في المملكة المتحدة والفحص الطبي». وسبق للمدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي أن كشف عن رغبة اللاعب في اختبار «تحد جديد» في مسيرته، مؤكدا ما ذكرته تقارير صحافية إنجليزية عن اقتراب البرازيلي من الانضمام الى الفريق الإنجليزي الذي أنهى الموسم المنصرم من الدوري الممتاز في المركز السادس وسيغيب بالتالي عن دوري أبطال أوروبا. وتحدثت الصحف عن أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو، مشيرة الى ان ابن الـ 30 عاما سيوقع عقدا لمدة 4 سنوات مع امكانية اضافة سنة اخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الأسبوع.



وقال ريال مدريد إنه سيقيم «تكريما ووداعا» لكاسيميرو غدا بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز.



وفي بيانه، وصف ريال اللاعب البرازيلي بأنه «أحد أكثر اللاعبين تفوقا في واحدة من أهم وأنجح الفترات في تاريخنا»، مضيفا «ريال مدريد كان وسيظل دائما منزله.