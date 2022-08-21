تصدر توتنهام مؤقتا الدوري الإنجليزي في كرة القدم، بفوزه غير المقنع على ضيفه ولفرهامبتون 1-0 ضمن المرحلة الثالثة، بهدف تاريخي لمهاجمه الدولي هاري كين.



ورفع توتنهام رصيده إلى 7 نقاط من 3 مباريات، فيما تجمد رصيد الذئاب عند نقطة يتيمة وبقوا دون أي فوز في عشر مباريات (3 تعادلات و7 خسارات).



وحقق كين رقما قياسيا في البريميرلييغ (انطلق النظام الجديد في 1993)، عندما أصبح الاكثر تسجيلا مع فريق واحد رافعا رصيده إلى 185 هدفا، متخطيا مهاجم مان سيتي السابق الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (184).



وكان أيضا الهدف الـ250 لكين في مختلف المسابقات، ليقف على بعد 16 هدفا وراء الراحل جيمي غريفز أفضل مسجل في تاريخ فريق شمال لندن.



ونجح ابن التاسعة والعشرين بتسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 64، من كرة رأسية قريبة إثر ضربة ركنية للكرواتي إيفان بيريشيتش.



وكان كين سجل أول أهدافه هذا الموسم، الأسبوع الماضي في الوقت القاتل خلال مباراة حامية أمام تشلسي (2-2).



وفي مباريات أخرى، تغلب كريستال بالاس ضيفه استون فيلا 3-1، بادر الضيوف بالتسجيل بواسطة أولي واتكينز (5)، ولم يتأخر رد اصحاب الأرض كثيرا، ليعادل ويلفريد زاها النتيجة (7)، ويضيف الهدف الثاني معلنا تقدم فريقه (58)، ولم يكتف رجال المدرب الفرنسي باتريك فييرا بهدفين، ليضيف جون فيليب ماتيتا (71)، فيما لم يستطع رجال نجم منتخب انجلترا وليفربول السابق ستيفن جيرارد من تقليص الفارق، ليخرج مهزوما بثلاثية، ولا يختلف حال مدرب ايفرتون ولاعب منتخب الأسود الثلاثة ونجم تشلسي السابق فرانك لامبارد عن حال زميله جيرارد، بعدما خرج فريقه بتعادل مخيب 1-1 على ملعبه غوديسون بارك، مع ضيفه والقادم الجديد إلى الدوري نوتينغهام فورست، فيما فاز فولام على برينتفورد 3-2، بينما خطف ساوثمبتون فوزا متأخرا من مستضيفه ليستر سيتي 2-1، وكان أصحاب الأرض هم المبادرون بالتسجيل بواسطة جميس ماديسون (54)، فيما تكفل تشي آدمز بتسجيل هدفي برينتفورد (68) و(84) تواليا.



إلى ذلك، يسعى مان سيتي اليوم إلى مواصلة عروضه القوية عندما يحل ضيفا على نيوكاسل صاحب المركز الخامس برصيد 4 نقاط، غير أن زيارة بطل انجلترا ستمنح جماهير النادي مؤشرا مبكرا عن مدى جدية «ماغبايس» للدخول ضمن الصراع على المراكز الأربعة الاولى المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



كما يبحث تشلسي عن الانتصار عندما يغادر إلى لمواجهة ليدز الذي حقق فوزا وتعادلا في أول جولتين، فيما يريد وست هام تحقيق انتصاره الأول عندما يستضيف برايتون.