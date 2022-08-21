مدّد ليستر عقد مهاجمه التاريخي جايمي فاردي الذي قاده إلى احراز لقب الدوري في 2016، حتى عام 2024. تحدث المهاجم البالغ 35 عاما عن شعوره بأنه «بمنزلة أثاث» النادي الذي انضم اليه عام 2012 من فليتوود المغمور. سجل 133 هدفا في البريمييرليغ في 272 مباراة، بينها 24 في موسم 2016، عندما خالفت تشكيلة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري كل التوقعات محرزة اللقب. قال صاحب 164 هدفا في 387 مباراة في مختلف المسابقات «أنا فوق القمر بطبيعة الحال. عندما علمت أن النادي يرغب ذلك، لم يكن بوسعي سوى التوقيع وكان القرار سهلا».