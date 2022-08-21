تتركز الأنظار إلى برشلونة في المرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم، إذ يحتاج النادي الكاتالوني إلى إثبات حضوره بفوز أول مع مجنديه الجدد بقيادة الپولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وبعد 82 يوما من التوقف بين الموسم الماضي والحالي، انطلق الدوري الإسباني الأسبوع المنصرم بالجولة الافتتاحية التي لم تظهر فيها تغييرات كبيرة بأسلوب لعب الأندية، رغم لائحة الوجوه الجديدة.



لم يكن برشلونة على مستوى التوقعات افتتاحا بتعادله سلبا مع رايو فايكانو الذي فاز على الكاتالونيين ذهابا وإيابا الموسم الماضي، حينما كان «بلاوغرانا» في عز معاناته مع رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جرمان الفرنسي، والأزمة المالية العمية التي غرق فيها النادي.



ومع رهان المدرب تشافي هرنانديز على كتيبته المدعمة بليفاندوفسكي والبرازيلي رافينيا والعاجي فرانك كيسييه والدنماركي أندرياس كريستنسن، إلى جانب الحرس القديم، أحبط رايو فايكانو مساعي برشلونة لإخافة منافسيه.



وبالتالي، ستكون مواجهته على أرض ريال سوسييداد اليوم فرصة لمحو صورة التعثر الأول وفرض شخصيته، كي لا يكون فريسة سهلة على مدار الموسم.



وفي مباراة أخرى، بعد أن بات الدوري الإسباني مفتوحا على كل الاحتمالات بشعار «البقاء للأقوى»، وهو ما ترجمه أتلتيكو مدريد في مستهل مشواره بثلاثية نظيفة في مرمى خيتافي.



قدم «روخيبلانكوس» حلقة أولى مما قد يبدو عليه مسلسل مبارياته هذا الموسم، متسلحا بالدينامو البرتغالي جواو فيليكس، مع العائد القديم الجديد ألفارو موراتا الذي حل بديلا للأوروغوياني المنتقل لويس سواريز، وأحرز ثنائية جميلة.



ومن دون تحليل مستوى خيتافي في المباراة، بالتأكيد لن تكون المواجهة الثانية سهلة منطقيا على رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني، عندما يحل عليهم فياريال ضيفا ثقيلا.



كما يلتقي اليوم فالنسيا مع أتلتيك بلباو.



وكان إشبيلية قد خطف تعادلا صعبا من ضيفه بلد الوليد 1-1، وتقدم بلد الوليد في الدقيقة 80 عن طريق أنور التهامي، قبل أن يدرك كريم رقيق التعادل لإشبيلية في الدقيقة 86.



ونجح إشبيلية في حصد النقطة الأولى له هذا الموسم، بعدما خسر في المباراة الأولى 1-2 أمام أوساسونا، فيما خسر بلد الوليد 0-3 أمام فياريال.



إيطاليا



يواجه ميلان حامل اللقب تحديه الأول الحقيقي عندما يحل ضيفا على أتالانتا ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.



ويستضيف نابولي الوافد الجديد مونتسا، ويلتقي إمبولي مع فيورنتينا، ويتواجه بولونيا مع فيرونا.